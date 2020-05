Valge paabulind uhkeldab talu hoovil

“Vihmase ilmaga pole mõtet tulla,” ütleb lindude omanik Heli Napp, kes on tegusa naisena mitmeti tuntud, kuid eelkõige kui Läsna rahvamaja juhataja. Kuna eesmärk on paabulindu näha ja pildistada teda siis, kui linnu saba on lehvikuks lahti löödud, soovitab perenaine valida päikeselise päeva. Raske ülesanne sel mitmeti keerulisel kevadel, kuid ühel sirava päikesega ennelõunal oleme fotograafiga Loobus Heli Napi juures Suuretüki talu hoovil.