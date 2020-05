Linnar Priimägi kutsuti kuvandit kõpitsema

Rakveres on kaunitarideks uuendatud Pikk tänav ja Vallimägi oma kohe valmiva ümberkujundusega. Need on linna sümbolid, aga märgiliste objektidega peaksid koos käima ka sõnad. Rakvere abilinnapea Andres Jaadla mõtles Rakvere kuvandi uueks loomiseks kutsuda kampa kultuuripsühholoog Linnar Priimägi.