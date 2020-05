Koroonakriisi lahendamisega ollakse rahul

Väga rahul on kriisi lahendamise viisiga 33 protsenti ja pigem rahul 54 protsenti elanikest. 7 protsenti elanikest pigem ei ole rahul ja 3 protsenti ei ole üldse rahul. Selgelt kõige enam on rahul vanemad elanikud, rahulolu on kõrgem ka eestlaste seas ning Lõuna-Eesti elanike hulgas.

Turu-uuringute AS-i tegevjuht Tõnis Stamberg lausus, et enamik inimesi on piirangute leevenduste taustal tõdemusel, et kriisi senine juhtimine on kõikide kasutusele võetud piirangutega olnud asjakohane ja õige.