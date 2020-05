Väike kunstitüdruk loob pintsliga võlumaailmu

“Oleme igal aastal näitusega tutvustanud lapsi, kes kooli lähevad,” ütles Uhtna raamatukogu direktor Inge Pikkoja. “Sel aastal saab Nora kogu au endale. Rääkisime õpetaja Algega juba sügisel, et teeks Nora näituse, ja kui tuli viirus, siis oli selge, et saabki teha ainult Nora näituse,” selgitas ta. Teiste laste tegemisi tutvustatakse lasteaia lõpuõhtul.

Nora on seitsmeaastane Varudi küla tüdruk. Ta lõpetab lasteaia ja läheb kooli. Lasteaia kõrvalt õpib Nora Athena Maja huvikooli maalistuudios. Tema õpetaja Alge Sard ütles, et Nora on noor kunstnik, kes loob värvi ja pintsliga võlumaailmu. “Võrratu koloriit, hoogsad pliiatsijooned ja helged mõtted,” iseloomustas ta tüdruku loomingut.