Kersti Kaljulaid: RMK puhkekohtades võiks alkoholi tarvitamise ära keelata

Kindlasti on noored rohkem valmis kaasa lööma, kui ka oma igapäevast elu elama prügistamata ja reostamata.

Õpperaja lõppu rajati RMK metsamajake, kus on võimalik grillida, ööbida ja seltskonnaga aega veeta. Mis on teie hinnang sellistele majakestele?

Mul oli selline ettepanek, mis tundus teistele retkel käijatele ka meeldivat, et metsamajakeste kasutustingimustesse peaks alkoholitarvitamise ära keelama ning et seal ei tehtaks mürareostust. Hästi paljud metsamajad asuvad rabamassiivide servadel ja vesi kannab väga hästi raadiost tulevat müra. Üks asi on see, et me häirime teisi külastajaid, kuid me ei tea, mida sellest arvab siinne elustik. See on ju kellegi kodu, alati. Ja tõepoolest, teistel loodussõpradel on keeruline linnulaulu nautida, kui pidu ikka veel ei ole lõppenud.

Lääne-Virumaaga seoses on meeles selline juhtum, et 90ndate lõpus sattusite Virumaa Teataja toimetusse, toonase Mart Laari nõunikuna. Ajakirjanik oli Mart Laari käest küsinud, et kuidas tal nii hea faktiteadmine on ja kuidas tal kõik alati meeles püsib. Mart Laar vastas, et tal on Kersti taskus. Kas mäletate käiku Virumaale?

Virumaale käik on täitsa isegi meeles. Mulle meenuvad kohe mõned ettevõtted, kus me käisime. Mulle meenub ka see, et peaminister Laar võis helistada suvalisel hetkel ja küsida näiteks, mis on Bulgaaria SKP või mitu korda on Bulgaaria elatustase Eestist madalam või kõrgem. Selleks peavad kõik nõunikud valmis olema, see käib ametiga kaasas.

Võrrelge tolle ja praeguse aegset Virumaad, kui suur on kontrast?

Eesti maaettevõtlus on väga kõvasti arenenud. Põllumajandus on väga efektiivne. Praktiliselt puuduvad kasutusele võtmata maad. Vahepeal isegi imestan, et isegi soo servas on traktor, kuidas ta ometigi sinna on saanud. Teine asi on muidugi see, et inimestel on hästi palju rohkem võimalik ringi liikuda autodega võrreldes tolle ajaga. Sellega seoses on meil vaja ikka meelde tuletada, kuidas kõiksugused matka- ja RMK alad püsiksid puhtana. 20 aastat tagasi oli selliseid inimesi, kes läksid lihtsalt seltskonnaga metsa, oli palju-palju vähem.

Prügist on hästi palju räägitud, seda hakkab vähemaks jääma. Aga seltskonnareostus, et loodus on vaikselt olemise, selle kallal tuleb veel kõvasti tööd teha.

Sel suvel tuleb kindlasti kõva siseturismi aasta.

Jah, just sellepärast ma seda räägingi. Meil on sel aastal ainult siseturism ning peame sel aastal seda nautima. Ma väga loodan et kõik turismitalud ja külalistemajad on sel aastal meid endid täis.