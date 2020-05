Suvekoju kolides kontrolli ka kütteseadmeid

Tuleohutuse seadus sätestab, et kasutusel olevat ahju, kaminat või pliiti ning nende korstnat ja ühenduslõõri peab puhastama vastavalt vajadusele, kuid mitte harvemini, kui kord aastas.

Enda tarbeks võib küttekoldeid puhastada ka nõudeid järgides ise, kuid vähemalt üks kord viie aasta jooksul peab seda tegema korstnapühkija kutsetunnistusega isik, kes väljastab küttesüsteemi tehnilise seisukorra ning ohutuse kohta korstnapühkimise akti. Akti tuleb säilitada kuni järgmise akti väljastamiseni, tõendamiseks et küttesüsteemi on hooldatud ja kontrollitud. Kui küttesüsteem on ohtlik ja seda kasutada ei tohiks, peab korstnapühkija sellest teada andma omanikule ja ka päästeasutusele.