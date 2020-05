Vaade: loodus on kellegi kodu

Kui väike olin, ütles ema mulle, et kui karjuda tahad, mine metsa, seal ei kuule sind keegi. Tegelikult ikka kuuleb küll – metsas on linnud, loomad, kiskjad ja saak, kõigil neil on maa peal täita oma roll. Me ei kujuta ette, millist segadust me lärmiga võime looduses tekitada. Me ei tea, kui palju pesakondi vastsündinud linnupoegi on maha jäetud, sest kisa hirmutab linnuvanemad minema.