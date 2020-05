Kiri: Iga töö vajab oskusi

Pean tunnistama, et ma ei tea, kuivõrd ukrainlaste põldudele lubamine on ainulahendus ning kuivõrd on võimalik probleemi lahendada kodumaise tööjõuga. Pigem olen siiski seisukohal, et laias laastus on maasikakasvatajatel õigus: kui meil endil ei ole piisavalt tööjõudu, tuleks lasta tööd teha neil, kes on selleks motiveeritud. Kokkuvõttes võidavad kõik: marjad saavad korjatud, tarbijad kodumaist kaupa ning põllumajandusettevõtjad ei kannata kahju. Ka ei tee välismaised töötajad sugugi orjatööd, nagu on arvamust avaldanud riigikogu esimees Henn Põlluaas, vaid saavad hooajatöö eest nende jaoks korralikku tasu, Eesti keskmist palka.