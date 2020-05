Miks tuleb jälle hakata fosforiiti uurima?

Tänavu suvel soovib Eesti geoloogiateenistus (EGT) teha Lääne- ja Ida-Virumaal puurimistöid, mille eesmärgiks on uute puursüdamike alusel kontrollida enam kui 40 aastat tagasi tehtud fosforiidiuuringute andmestikku. Kavas on rajada 16 puurauku ning lisaks on koostamisel uuringuloa taotlus veel umbes 14 asukohas puurimiseks.