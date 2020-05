Toidupangal on abivajajaid senisest enam

“Seda pole kindlasti vähe. Juurde on tulnud lastega peresid ja eakaid,” sõnas Rakvere toidupanga koordinaator Anu Toomla. Pakid on toidugruppide poolest erinevad, lastega peredele mõeldud pakkides on valik suurem. Toidupanga koordinaator nentis, et ta ei taha ennustada, kas kriisijärgne aeg võib abivajajaid lisaks tuua. “Toimetame üks päev korraga. Prognoosi ei julge anda,” märkis Toomla.

Ta lausus, et abivajajaid on rohkem, kuid toidukaupade kogused kõvasti kahanenud. “Toidukauplused on öelnud, et nende kaupade tellimused on väiksemad, ja seetõttu on ka meie kogused märkimisväärselt vähenenud,” lisas Toomla.