Eesti paremikku kuuluv vollepaar on ootelehel

Suvine rannavõrkpalli võistlushooaeg kogub tuure. Rakveres korraldatavale meeste Tööriistamarket Cupi karikasarja mängudele on tung olnud ootamatult suur. FOTO: Marianne Loorents

Eeloleval nädalalõpul algab esimese etapiga Tööriistamarket Cupi nime kandev Rakvere rannavõrkpalli karikasari. Jõuproov on mõne aastaga kujunenud sedavõrd populaarseks, et väljastpoolt Lääne-Viru maakonda võistlema tulevad paarid ei pruugi kuigi hõlpsalt löögile pääseda, sest registreerimine toimub põhimõttel “kes ees, see mees”.