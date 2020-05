Los Torose etteotsa asub uus loots

Tamsalu Los Torose esindaja Rainer Tops kinnitas, et jutul 38-aastase Käbini seadmisest peatreeneri ülesannetesse on tõepõhi all. Valik on igati loogiline, sest endisel meistriliiga tasemel mängumehel on samamoodi arvestatav treenerina töötamise pagas. “Praegu on maikuu ja kuskile verega alla kirjutama veel ei kipu, sest see, mis meid ümbritseb, tekitab piisavalt palju ebamäärasust. Ent tegutseme selles suunas, et sügisel jätkata, ja ka TalTech on sellest väga huvitatud,” kõneles Rainer Tops.