Kadrina kultuurikoja direktoril Ahto-Lembit Lehtmetsal tuli paari kohaliku ettevõtjaga eelmise nädala alguses jutuks, kuidas paremini kodanikke teavitada, et nende asutuse uksed on nüüd taas kenasti avatud. Teisipäeva õhtul kargas talle pähe mõte teha väike videolõik. “Suhtlesin paari kohaliku operaatoriga ja Kevin Volter võttis tuld. Neljapäeval me juba filmisimegi,” rääkis Lehtmets. Operaator Kevin Volter on Kadrina keskkooli vilistlane ja kohalik aktivist, kes soetas drooni aasta eest. Katsetades ning omal käel õppides asus mees filmima.