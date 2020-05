Maanteelt näidatud suunas sõites on teekonna esimene pool ilus, kuid mõnisada meetrit tuleb enne pärale jõudmist ukerdada põlluservas kulgevat rada pidi. Kadunukeste omanikud on kalmude kaunistamisega vaeva näinud.

Kiviplaatidele on graveeritud lemmikute pildid, sünni- ja surmadaatumid ning võib lugeda pühendusi. Viimse puhkepaiga on seal leidnud ka kaks teenistuskoera. Mitmele hauale on paigutatud küünlahoidjad ja istutatud lilli või okaspuude väikevorme. Kahel kääpal põlevad küünlad, nende kõrvale on jäetud mõned kompvekid – vaatepilt annab tunnistust hiljutisest külastusest. Ühele hauaplaadile märgitud daatumite põhjal võib järeldada, et alles päris hiljuti, aprilli alguses, sängitati mulda kellegi väike sõber.