Tuntud kontserdikorraldaja hakkab Rakvere Vallimäge suureks looma

Rakvere kultuurikeskuse turundusspetsialist Gunnar Viese tegi eile tiiru Rakvere Vallimäel. Nähtu rõõmustas. “Tohutu potentsiaal, tahaksin midagi ära teha,” nentis mees, kelle süda on Rakveres.

Väljaspool sünnilinna tegutsenud, kuid end siinseks patrioodiks nimetav Viese lausus, et vallirikka mäe turunduses seab ta endale orientiiriks Haapsalu. “Olen rahul, kui oleme samamoodi pildis. Haapsalu on strateegiliselt Tallinnast sama kaugel kui meie, kuid seal on ära tehtud meeletu töö,” kõneles Viese.