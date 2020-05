Kristo Saage liitus keskerakonna ridadega

Lõppenud hooajal Rakvere Tarva meeskonda esindanud Kristo Saage soovib panuse anda eelkõige spordi valdkonnas. "Esiteks tahan igakülgselt kaasa aidata sellele, et iga Rakvere noor tegeleks regulaarselt spordiga. Teiseks tuleb luua veel paremad tingimused selleks, et Rakvere elanikel oleks võimalus vaba aega sportlikult veeta. Rakvere inimesed on spordilembesed ja näen selles valdkonnas suurt potentsiaali," ütles Kristo Saage.

35-aastane Kristo Saage on mänginud ka Eesti koondises ja esindanud Leedu klubi. "Pallid on mul siiamaani hästi korvi sopsanud. Nüüd loodan ka poliitikas skoori teha," rääkis Kristo Saage talle omasel muhedal toonil. "Praegu ei ole veel teada, millises klubis järgmisel hooajal mängin, kuid pildil püsimiseks on esimene eelistus loomulikult Rakvere Tarvas. Tuleb kõvasti trenni teha ja hästi mängida, siis paneb Virumaa Teataja pildi lehte," lisas Kristo Saage.