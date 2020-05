Festival Baltoscandal avalikustas kava

Järjekorras 16. festivali kava põhimõtted olid korraldajate sõnul koos juba aasta alguses ja mõningaste muudatustega jõudsid need avalikkuse ette 1. mail.

"Meie jaoks oli tähtis tuua esile need kunstnikud ja lavastused, kes olid esialgselt Baltoscandali kavas. Oleme väga tänulikud ja uhked kunstnike ja kollektiivide üle, kes meiega selle tee läbisid, meid usaldasid ning kellega loodame kohtuda Eestimaa lavadel tulevikus," rääkis festivali kunstiline juht Priit Raud.

"Kuu aega pärast eriolukorra kehtestamist oli põhimõtteliselt selge, et sellel kevadel Eestis enam teatrites esietendusi ei tule, ning ka see, et Baltoscandal tavapärasel kujul muu maailma teatri- ja tantsutegijatega ei saa toimuda. Otsustasime teha mõtetes restardi ning pöörasime pead kodumaiste tegijate poole," sõnas Priit Raud.