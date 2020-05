Üllar Saaremäe võtab osa eeskujuliikumisest Valge Õhupall

"Me kõik tahame pai. Oleme siis lapsed või täiskasvanud, noored või vanad ja olgu see pai siis füüsiline või sõnades, mõtetes või pilguga edasi antud," alustab Üllar Saaremäe videos üleskutset, milles kutsub kõiki osalema eeskujuliikumises Valge Õhupall.

Aktsiooni "Teeme lapsele pai" seos lastekaitsepäevaga on sümboolne ja taotluslik, sest laste hoidmine ja kaitsmine on lapse varajases eas lapsevanematele loomulik ning väga oluline osa. Igal tehtud pail on eriline hoolivust ja turvatunnet loov tähendus ning seda sõltumata vanusest.