Tema sõnul leping klubiga kehtib, kuid samas ihkab ta rohkem mänguaega, kui seda on siiamaani võimaldatud. Põhjus, miks rakverlast vähe platsile lasti, on samas mõistetav – meeskond komplekteeriti sedavõrd tugevana, et paaril tiimi kuulunud noormängijal avanes napilt võimalusi kogenud pallurite varjust esile tõusta. “Kõvemad vennad olid ees. Välismängijaid vangerdati palju, ning kui ikka tuuakse NBA-st sulle mees ette, siis on nagamannil keeruline,” rääkis Vehmanen. “Eks see oli treeneri valik ja lepingut sõlmides natuke ette teada.”