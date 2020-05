Viru ralli võib muutuda isuäratavaks

Algul juunikuu teise poolde kavandatud ralli üks korraldajatest Andres Ots lausus, et võistluse juulikuusse tõstmine on seotud hetkeolukorraga ja suur­ürituste korraldamisega kaasnevate piirangutega. Ilma publikuta pole aga autospordi kodune maiuspala pooltki väärt seda, mis ta on ühes andunud fännide kaasaelamisega.

Koos Madis Hallinguga rallit eest vedav Ots ütles, et pingelist pole neil korraldajatena olnud muud kui see, et koroonaviiruse tõttu valitses teadmatus tuleviku suhtes. “Kui märtsi alguses hakkas enam-vähem selguma, et ürituse tegemine plaanitud ajal ilmselt ei õnnestu, siis lasime natukene nii-öelda rihma lõdvemaks. Me ei teadnud, millal ja kas üldse sel aastal õnnestub midagi korraldada. Kui öeldi, et juulis võib teha, siis võtsime kohe Eesti Autospordi Liiduga ühendust,” kõneles Andres Ots.