Rakke terviserajad läbivad uuenduskuuri

“Peatselt saab tähistuse Rakke linnamäele loodud maastikuratta püsirada ning seejärel on sinna plaan rajada ajakohaseid tehnilisi elemente, et valmiks arvestatav ja Eesti mõistes väga omanäoline ning kompaktne XCO rada,” sõnas Spordiklubi Rakke eestvedaja Enno Eilo. Rajad on nii suurema kui ka väiksema treenitusega sportijatele. Puhastatud ja laienduse saanud rajad valmivad tänavuse suve teiseks pooleks.