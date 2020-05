Ubja lähistel varises sisse vana kaevanduskäik

Vana kaevanduskäigu tõttu tekkinud langatus Ubja küla lähistel on nii suur, et lisaks Rakvere vallavolikogu esimehele Peep Vassiljevile mahuks sinna väiksem traktor. FOTO: Ain Liiva

Ubja vanas põlevkivikaevanduses on maa sisse auke tekkinud varemgi, kuid pinnas on varisenud ventilatsioonišahtide kohal, mis pole läbimõõdult suured ja mida saab täita. Sel korral on aga olukord ohtlik ja hull: keset põllumaad haigutab umbes kolmemeetrise läbimõõduga sügav lehter, sest varisema on hakanud kaevanduskäigud.