Muusikakoolides traditsioonilisi kevadkontserte ja lõpuaktusi ei peeta

72. lennuna Rakvere muusikakooli lõpetajaid on 18. Traditsiooniline teadmisi kontrolliv muusikaloo eksam asendati uurimusliku tööga, kuid solfedžo eksam korraldatakse tavapärasel kujul. Küll väiksemate rühmadena, kuid siiski koolimajas. Toimuvad ka erialaeksamid.

Rita Mets sõnas, et nihkes on sisseastumisi puudutavad katsed ning tavapäraselt juuni alguses tehtavad vastuvõtukatsed on tänavu hoopis augusti lõpus.