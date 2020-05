Tänavused lennud lähevad koolilõpuaktustega ajalukku

Elsa Triin Raidla on üks rohkem kui seitsmekümnest Rakvere reaalgümnaasiumi tänavusest abituriendist. “Vaatasin just oma põhikooli lõpupilte ja see tegi kurvaks, sest gümnaasiumi lõpetades ei saa me kogu lennuga ja kõigi sõpradega korraga koos olla, sest meie koolis toimub igale klassile aktus eraldi. Samas on hea, et saab vähemasti oma klassikaaslasi näha,” rääkis Elsa Triin Raidla. “Ei tohi kurval poolel lasta suursündmust varjutada, sest 12 aastat kooli on meie jaoks siiski kõige suurem saavutus seni.”