Nii mõnelgi pool näevad vanemad oma lapse lasteaialõpupidu ainult videost

Tapa lasteaias Pisipõnn on sel nädalal pea iga päev lõpupidu: üks pidu päevas ja lõpetavaid rühmi on neli. Lasteaia direktor Tea Välk rääkis, et mänge on plaanitud terveks päevaks, kuid pidamata ei jää ka aktus. “Vanemad paraku peole tulla ei saa, kuid kõik filmitakse üles ja vanemad saavad hiljem vaadata,” ütles ta.

Veltsi lasteaed-algkooli lasteaiaosa lõpetavad tänavu viis last ning neile ja nende vanematele korraldatakse pidu lasteaias. “Teeme seda pidulikult, koos tordisöömisega, tahame, et lapsed tunneksid end sel päeval eriliselt. Ainus muudatus eelmiste aastatega võrreldes on see, et vanavanemad ja sõbrad ei saa lõpupeole tulla, ainult vanemad,” rääkis Veltsi lasteaed-algkooli juhataja Egle Neuhaus. Peol plaanitavaks etteasteks valmistuvad lapsed kõik kodus: muusikaõpetaja on teinud videod, mille järgi lapsed kodus harjutavad, ning ühe korra enne pidu saavad nad ka koos läbi laulda.

Rakvere Kungla lasteaia direktor Liidia Bobkova ütles, et kolmest rühmast kaks lõpetavad lasteaia pidulikult mängupeoga õues, kus saavad olla ka vanemad, ning üks rühm otsustas lõpupeo pidada hoopis augustis, kui piirangud on loodetavasti leebemad.