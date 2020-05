Pisarad ja tuntud nali kohtusaalis

Lähisuhtevägivald, mille peale seadusesilm eriti agaralt kulmu kortsutab, jõudis täna kohtuvaidluse staadiumi. Prokurör Marge Voogma tunnistas, et see juhtum on analoogsetest mõneti erinev, sest kui tavaliselt üritab süüdistatav karistusest pääsemiseks esitada kohtukulli ees juhtunust mitmeid versioone, siis nüüd ei ole mitte süüdistatava, vaid kannatanu ütlused ebausaldusväärsed.