Koolijuhid haridusministri ideest vaimustuses pole

Maakonna suurima kooli Rakvere reaalgümnaasiumi direktor Martti Marksoo ütles, et reaalgümnaasiumi lapsed alustavad kooliaastat tarkusepäeval. "See on uitmõte, et võiksime alustada augustis nendega, kel suurem mahajäämus, aga ametlikult hakkaks kooliaasta 1. septembrist. See, et õnnetukesed tuleksid varem kooli, on mage. Keda me karistame? Nagunii algab sügisel kõik nullist peale," rääkis Marksoo.

Rakvere põhikooli hoolekogusse kuuluv 3. ja 6. klassis käivate laste vanem Margret Peiker lausus, et tema augustis kooli minemist ei poolda. "Distantsõpe oli kõigi jaoks raske ja eriline. Programm sai täidetud ja kõik lapsed võiksid rohkem saada puhata," nentis lapsevanem.

Aseri kooli direktor Eha Polluks sõnas, et Aseris keegi 15. augustist kooliaastat ei alustata. "See oli huvitav mõte, aga mõtlesin, kas meil oleks seda vaja. Mis meil on jäänud tegemata? Teatris ja ekskursioonidel ei ole käinud. Kõike on võimalik tagantjärele teha – ja miks me peame augusti viimasel nädalal?" rääkis Polluks.

Õpilaste järeleaitamise kohta sõnas Aseri kooli direktor, et see ei jää kindlasti augusti viimastesse nädalatesse. "Praegu tegeleme sellega aktiivselt. Teeme tööd, oleme enda jaoks välja mõelnud parima plaani ja kõik toimib," ütles Polluks.

Täna on avalikku inforuumi jõudnud teema kohta mitu tõlgendust. Esiti anti teada, et muudatused toimuvad kooliaasta alguse kuupäevas.