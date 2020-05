Lääne-Viru keskraamatukogu on tulnud toredale mõttele kolida juunikuuks Rakvere promenaadile juba jõulukülast tuttav “linnumajake”, kust raamatuid endale lugemiseks võtta sai. Nüüd on võimalik aga huvilistel kuu aja vältel sealt sümboolse hinna eest soetada neid eksemplare, mis on kogudest välja praagitud.