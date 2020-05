Millal väljub rong Budějovicesse?

Kui Eestis oli eriolukord kehtinud kuu aega, hakati üha valjemalt ja aina sagedamini rääkima “väljumisstrateegiast”. Sellest rääkisid need, kelle ärid kõrbevad. Ja kõik need, kes on kodus istumisest tüdinud. Aga kõigepealt rääkisid sellest opositsioonipoliitikud, sest nemad tahavad ka kaasa rääkida, pildile saada.