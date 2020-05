RMK Põlula kalakasvatustalituse nõunik Ene Saadre rääkis, et elusate geenipankade ehk sugukarjade loomisel või värskendamisel on vaja sugulusristluse vältimiseks aeg-ajalt tuua täiendavat elusmaterjali loodusest. Sellega kaasneb aga kalahaiguste leviku oht, mille vältimiseks on tarvis mari või jõgedest pärit kalad paigutada kuni uuringutulemuste selgumiseni karantiini.