Rakvere vald korraldab elanikele jäätmevedu

Vanade akude koht on jäätmejaamas, mitte metsa all. FOTO: Urmas Luik

Rakvere vald on ka sel kevadel loonud elanikele võimaluse jäätmeid ära anda. Rakvere valla heakorraspetsialist Maia Simkin ütles, et selle asemel et metsa alt jäätmeid kokku korjata, on omavalitsus teinud elanikele jäätmetest vabanemise võimalikult lihtsaks, korraldades äraveo elanikele lähemalt ning tasudes jäätmekeskuse arve.