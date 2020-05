Inimesed leiavad vähehaaval tee iluteenindajate juurde

IMED Esteetilise Ilu Keskuse eestvedaja kosmeetik Maire Ojaperv ütles, et koroona ajal ostsid kliendid palju erisuguseid tooteid ja hooldusi tehti oma kodus. “Hoolitsetud naine ei jäta ennast kunagi unarusse. Paljud ütlesid, et ka kodune spaa on väga tore,” lausus Maire Ojaperv. Ta nentis, et praegu on elu tavaline ja inimesed käivad tema juures salongis.

Seda, et äri on käima läinud ja kriisi ajal väljakasvanud juukseid tahetakse lõigata, ütles Väike-Maarjas tegutsev juuksur Kristina Matsiselts. “Esimesed vabad ajad on juuni alguses. See on ulme,” lausus Matsiselts.

Kundas tegutsev küünetehnik ja ripsmepikenduste panija Kaire Taalkis nentis, et kuna ta on pikalt tegutsenud, käib püsi­klientuur tema juures edasi nagu enne kriisi. Tuleviku kohta sõnas Taalkis, et võimalik, et haiguse mõju tema töövaldkonnas alles tuleb ja inimesi võib jääda vähemaks.

Belle Stuudio omanikust juuksur Marge Kallaste rääkis teenuste tarbimise kohta, et juuksuris käiakse. “See on osaliselt tarbeteenus. Ilma juuksurita päris ei saa,” ütles Kallaste. Teised iluteenused on aga tema sõnutsi pandud ootele – kosmeetiliste protseduuride hulk on vähenenud. Lähikuude kohta lausus kauane iluteenuste valdkonnas tegutseja, et kuigi tulemas on suvehooaeg, mis on salongis tavaliselt töine, on ilmselt oodata rahunemist. “Seda käitumist on raske öelda. See ei sõltu viirusehirmust, vaid on seotud majanduskriisiga. Praegu on tunda, et inimesed on tööta jäänud ja palgad on vähenenud. Kallimaid ja luksusiluteenuseid tehakse kohe vähem. Nii oli ka eelmiste majanduskriiside ajal,” rääkis Kallaste.

Angelic Alternatiivravi looja ja juhataja Angela Ojaäär nentis, et nende juurde pöörduvad peamiselt ikkagi inimesed, kes ei saa massaaži või kiropraktiku vastuvõttu valu tõttu edasi lükata. “Praegu juba vaikselt huvilisi on, kuid need on inimesed, kel suured mured ja tervisega probleeme. Niisama lõõgastumist on vähe,” lausus Ojaäär.

Loomulikult pakutakse abi vastutustundlikult, juba koroonaajal tegid nad massaaži, mask ees ja silikoonkindad käes. “Inimesed ütlesid, et tunnetus jäi samaks,” märkis naine.