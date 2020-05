Ehitus sulges lähipäevadeks Võsu peatänava

Võsu alevikus on Mere tänav väga oluline tuiksoon, mille sulgemine teatud kohtades tähendaks kuue-seitsme kilomeetri pikkust ümbersõitu. Ka oluliste objektide, näiteks bussijaama või poe juurde pääsemise puhul. “Praegune sulgemine liiklust täielikult ära ei lõika, on võimalik ümber sõita,” toonitas Väinsalu.

Tema sõnul on sulgemise põhjuseks kanalisatsiooni ehitus ja see on omakorda seotud Väinsalule kuuluva kinnistuga. “Tulevikus tekib sinna kolm uut tänavat suunaga Mere tänavalt ranna poole,” rääkis Vello Väinsalu. “Praegu kulgeb trass diagonaalis läbi kinnistute. Tegelikult peaksid sellised rajatised asuma ikka munitsipaalmaal, antud juhul tänavate all. Lisaks minu krundile saab uue trassi viis kinnistut ja just nendeni viivate torude paigaldamise pärast ongi Mere tänav ajutiselt suletud.”