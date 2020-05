Südamlik Kreete Liisa üllatas peaministrit ja sai temalt kirja

Tüdruku ema Teele Kaunismaa arvates tuli lapsele omaselt vahetu repliik Kreete Liisalt sellest, et kui ta kodus karantiini ajal kangesti naabritüdruku juurde mängima kippus, selgitas isa Kaur reeglitest kinnipidamise olulisust ja ütles, et Jüri Ratas veel külla minna ei luba. Muidugi jäid need sõnad lapsele hästi meelde