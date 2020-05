Vaindloo ja Uhtju kanti kaardile

"Kui maastiku kohta on vaja täpset ülevaadet, soov iga lahesopp ja rada üles leida, samuti tahtmine end levi tõrkumise vastu kindlustada, siis on paberkaart asendamatu,“ lausus maaameti ruumiandmete osakonna nõunik Anu Kaljula.

Ta märkis, et Eesti põhjapoolseima saare Vaindloo ja tema naabri Uhtju külastamine ei ole lihtne, kuid on võimalik.

"Põhikaardi sarjas katab kogu Eestit 543 kaardilehte, nüüdseks on neist trükis ilmunud 457. Seega võime öelda, et kogu Eestist 84 protsenti on paberkaartidega kaetud," nimetas Kaljula.