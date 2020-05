Kadrina raamatukogu õnnitleb lasteaeda väljapanekuga

Kadrinasse asutati lasteaed 1. juunil 1945. aastal ning raamatukogul ja lasteaial on aastakümneid olnud väga hea koostöö. Raamatukogu direktor Ene Heide rääkis, et alati kutsutakse lasteaialapsi raamatukokku ettelugemispäevale. Neile seletatakse, mis üldse on raamatukogu ja kuidas käib laenutamine. Kõik ikka selleks, et nad leiaksid varakult tee, koos vanematega, raamatukokku. Kaartidest, mis lasteaed on läbi aja raamatukogule kinkinud, tehti väike näitus. Kuna palju on laste omatehtud kaarte, on näitus ühtlasi omamoodi tagasivaade ajaloole. Kindlasti pakub väljapanek äratundmiselevust täiskasvanutele ja aitab meenutada, mis stiilis ja milliste vahenditega on omal ajal kaarte meisterdatud.