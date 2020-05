Kontserdil "Laulud sõdurile" esinevad Taukar, Sisask ja Mälk

Sel aastal juba üheksandat korda toimuv kontsert näeb koroonaviiruse leviku tõttu välja tavapärasest erinev. Kui varasemalt on heategevuslik kontsert toimunud võidupühaparaadiga samas linnas, siis sel korral antakse see Tapa kinnises sõjaväelinnakus. Kohapealseks publikuks on kaitseväe ajateenijad ja Tapal paiknevad liitlasvägede sõdurid. Kanal 2 ülekande vahendusel jõuab kontsert "Laulud sõdurile" kõigi eestimaalaste kodudesse. Kontserdiülekanne Kanal 2-s on kättesaadav ka vabalevist.