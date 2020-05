Kadrina vallavolikogu andis loa üldplaneeringu riigihanke korraldamiseks

Ehitusseadustik määratleb samuti tingimused, mis peavad olema kajastatud üldplaneeringus, et korraldada igapäevast ehitustegevust vallas. Koos üldplaneeringu koostamisega tehakse keskkonnamõju strateegiline hindamine. Riigihanke korraldamise viimaseks tähtajaks on 15. detsember 2022. Kogu protsess kestab hinnanguliselt kaks aastat ja selle maksumus on umbes 90 000 eurot.