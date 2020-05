Politseimuuseumisse jõudev kaalubuss on 2008. aasta Volkswagen Transporter. "Uus eksponaat on seni teeninud väärikalt politsei- ja piirivalveametit ja on tehniliselt võimekas masin praegugi," rääkis politseimuuseumi direktor Andrus Eesmaa. "Bussis on kaalud, mida kasutatakse veokite kaalumiseks, et avastada massipiirangute rikkumisi," lisas ta.