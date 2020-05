Käsmu kalmistu laieneb kõrvalkrundile ja kogudus plaanib oma maja

Käsmu koguduse õpetaja Urmas Karileet nentis, et enamik külaelanikest soovib just Käsmu maetud saada, kuid kalmistu on juba haudasid täis. “Isegi üks Viru Folki külastanud neiu ütles, et küll oleks tore siia kalmistule maetud saada, et siis hauaski kuuleks folgi ajal muusikat,” rääkis Karileet.