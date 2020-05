Lääne-Virumaal fikseeriti 2019. aastal 204 alaealise kadumise juhtumit. Tänavu on politsei saanud 57 abipalvet. FOTO: Elmo Riig

Kui laps kaduma läheb, on see tõsisemast tõsisem juhtum. Alati. Isegi siis, kui tegemist on korduvjooksikuga.