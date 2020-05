Põhja-Eesti turismikonverents toimub tänavu Rakveres

Sihtasutuse Põhja-Eesti Turism juhatuse liige Karmen Paju rääkis, et Eesti turismi arengukava 2014-2020 kehtivusperiood on peagi lõppemas ja järgmiseks neljaks aastaks kavandatav turismi programm toob sektorile olulisi muudatusi.

Konverentsi modereerib tuntud telenägu Hannes Hermaküla. Auditooriumi inspireerivad Harjumaa, Lääne-Virumaa, Ida-Virumaa, Raplamaa ja Järvamaa turismiettevõtjad, kes on koroonakriisis näinud võimalust, mitte ohtu, ning suutnud nutikate lahenduste baasil rakendada uusi lahendusi. Peaesinejaks on kirjanik ja semiootik, Tartu ülikooli vabade kunstide professor Valdur Mikita, kes on öelnud, et vanaaja inimene teadis vähe, aga ta sai kõigest aru. Meie teame kohutavalt palju, aga me ei saa enam millestki aru.