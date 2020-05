Kaitseväe keskpolügoon võttis laskeharjutuste käigus tuld

Kaitsevägi juhib inimeste tähelepanu sellele, et kui harjutusväljal on heisatud punased lipud, on alale sisenemine rangelt keelatud. Lipud tähendavad, et käimas on laske- või lõhkamisharjutused ja harjutusväljale loata sisenemine võib olla eluohtlik. Harjutustest informatsiooni saamiseks on harjutusvälja ümbrusesse paigaldatud infotahvlid. Tahvlitel on üleval harjutusvälja skeem koos tähtsamate objektidega, harjutusvälja tähistamise ja sulgemise kord ning kasutamise graafik kuni kahe nädala ulatuses. Vajadusel saab lisainfot, helistades keskpolügooni infotelefonil 5326 4560.