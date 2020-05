Vaba Lava hakkab otsima teatri ja tehnika kokkupuutepunkte

"Meil on Narvas tänapäevane etenduskunstide keskus. Tahame, et teater muutuks innovaatiliseks ja koostöös Peterburi partneriga katsetada, kuidas teha etendusi kahel pool piiri korraga," ütles Vaba Lava juht Märt Meos.

Algselt pidi sellel suvel toimuva festival On the Edge just kahel pool piiri: Narvas ja Jaanilinnas, kuid koroonaviirus pani tegijad uude ja ootamatusse, kuid just tehnilisi lahendusi soosivasse olukorda ning etendused kolisid linnaruumist veebi.

Juuli lõpuni pakutakse On the Edge'i ja Totška Dostupa koostöös publikule veebipõhiseid kogemusi: vaatajad saavad teatritegemisse sekkuda ning tänu sellele nihutatakse tänapäevase teatri piire. Kokku on etendusi 11. Kolm neist on otseselt seotud Narva, selle lugude ja legendidega.

Veebiüritustega saab alguse kolm aastat kestev teatri tehnoloogilise innovatsiooni koostööprojekt "New Technologies and Innovation in Theatre", mida rahastab Eesti-Vene koostööprogramm 439 111, 80 euroga. Projektis osaleb 12 organisatsiooni, kellega koos luuakse Vaba Lava Narva teatrikeskusesse unikaalne kompetentsikeskus. Projekti juhtivpartner on SA Vaba Lava. Venemaalt löövad kaasa Totška Dostupa ja Baltiski Dom.