Täitsa vabalt võinuks see peatus asuda Lääne-Virumaal Kadila või Rohu lähistel, sest varjatusest hoolimata teadis kohalik rahvas väga hästi, et sealsete metsade rüppe on peidetud raketid.

See, et need raketid olid suutelised kandma ka tuumalõhkepäid, oli ümbruskonna elanikele siiski teadmata. Nagu ka asjaolu, et surmavat laadungit hoiustati sealsamas kahes spetsiaalses angaaris. Praegu saab matkasell neis õõvastavates rajatistes vabalt uidata, ja kui veel enne internetist teadmisi alla laadida, kujuneb sellest põnev ringkäik.