Neid oli seal väga palju. Rohkem, kui on inimesel oma elu jooksul unenägusid, rohkem kui veepiisku ookeanis. Päriskodus on nii palju hingi, et inimene Maal pole suutnud sellist arvu isegi välja mõelda. Ja kes suudakski kõiki neid hingi kokku lugeda või üles kirjutada?