Nädala kaja: loodus tühja kohta ei salli

Eelmisel esmaspäeval lõpetati Eestis eriolukord. Kuigi see asendati veidi kurjakuulutavamalt kõlava hädaolukorraga, on tegelikult olukord silmanähtavalt paranema hakanud. Kui kohvikutes tohib jälle ilma suurema hirmuta kohvi nautida ja spordisaalides taas jõu- ja ilunumbreid näidata, siis järgmise nädala alguses avatakse veel hulk asutusi, näiteks spaad ja saunad. Paistab, et elu hakkab oma tavapärasesse rütmi tagasi jõudma.