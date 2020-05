Eesti keele riigieksam pakkus kirjandiainest

Eile hommikul kõlas Eesti peaaegu tühjades koolimajades haridusministri hääl. Mailis Reps soovis kaheteistkümnendikele rahulikku meelt, nutikaid mõttekäike ja oskuslikku sõnavalikut. Kadrina keskkooli kolme klassiruumi vahel jaotatud 30 neidu-noormeest kuulasid tähelepanelikult. Maskides õpetajad olid justkui eesliinitöötajad. “Loodan, et tunnete meid ära,” ütles Kadrina keskkooli direktor Arvo Pani valjul häälel, et sõnad maski ei sumbuks.

Kadrina keskkooli emakeeleõpetaja Liivi Heinla lausus, et tema ei usu, et üheks kirjanditeemaks on 2020. aasta märk – koroona.