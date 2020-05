Palju õnne! Rakvere staadion on 90-aastane

Lisaks muule sai sama päeva maakonnalehe esikülje uudistest lugeda näiteks sedagi, et Ameerika ühendriikides Oaklandis toimus liiklusõnnetus, kus eeslinnast läbi sõitnud kiirrong põrkas ühel uulitsanurgal kokku tänavarongiga, mis on tänapäeval rohkem tuttav trammi nime all.