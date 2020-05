Curly Strings laulab koos lastega

Curly Stringsi kitarrist ja albumi projektijuht Jaan Jaago rääkis, et lõviosa albumi muusikast on loodud interneti teel üle videosilla ning pea kogu plaat on salvestatud muusikute kodudes. "See oli väga suur väljakutse, kuid nüüd tulemust kuulates oleme äärmiselt rõõmsad ning usume, et seda rõõmu jagub ka kõigile kuulajatele," lausus Jaago.

Plaadil teevad kaasa isa-poeg Ivo ja Robert Linna, Mari Jürjens, Lenna Kuurmaa, Mari Kalkun, ansambel Ewert and The Two Dragons, Liisi Koikson, Jalmar Vabarna, Adeele Jaago ning Laulupesa laulustuudio Airi Liiva juhtimisel.

Esinejate seas on ka Rakvere muusik Marge Niller. Ansamblisse kuulub tema poeg, Rakvere noormees Taavet Niller, kes mängib kontrabassi ja laulab.

Videosingel "Annan käe" kohta rääkis Laulupesa laulustuudio juhataja ja laulu autor Airi Liiva, et see sündis mõeldes lähedastele ja sellele, kui tähtis on üksteise märkamine, toetamine, aitamine ning rõõmu ja mure jagamine. "Muusika kaudu on seda hea edasi anda ning mõnus tunnetada," lausus Liiva.